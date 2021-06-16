主持人李培禎12日爆出確診新冠肺炎，她透露5月中旬疫情爆發後，便一直在家陪小孩，3周內才出門3次，即便防疫措施做到滴水不漏，卻依舊染疫，今（16日）稍早除了在臉書發文報平安，表示隔離滿一周之外，也不忘提醒大家要保持運動習慣。

李培禎至今隔離滿一周，稍早在臉書跟所有人報平安，透露這段期間除了一日三次回報健康狀況，就是規定自己每天要運動三十分鐘以上，接著表示相信所有人都聽過「快樂缺氧」，也就是身體在不自覺情況之下缺氧，如果疫情期間只是躺著滑手機，便不容易發現身體變化，因此提醒大家除了要保持運動習慣之外，運動前後更要觀察血氧變化，更強調「如果運動後血氧反而降低，就要注意囉」。

接著不忘建議所有獨處狀態的人，最好能找一個伴一起視訊運動，這樣不但安全，也能激勵彼此堅持下去，更強調：「不要跟我說加油，要請你跟我這樣做」，樂觀面對病情的正面態度，讓網友紛紛留言：「在此之前，我以為感染者都是病懨懨，希望妳趕快好起來」、「辛苦你了，祝福你未來會越來越好」。

李培禎雖然正在防疫旅館隔離，但慶幸的是老公與2個小孩都未感染，也沒有症狀，更不忘提醒所有人：「永遠不要低估新冠肺炎病毒，就算很小心，也不代表不會染疫。」呼籲所有人要做好防疫措施，才能提升免疫力。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922