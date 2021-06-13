哈德利在PGA美巡賽已經7年未嚐冠軍滋味。（美聯社）

在PGA美巡賽奮戰的台灣男子高爾夫選手潘政琮，今天在棕櫚錦標賽第三回合抓下4隻博蒂、吞2個柏忌，打出低於標準桿2桿的69桿，三天總計低於標準桿3的210桿暫並列第27，落後領先者美國選手哈德利（Chesson Hadley）11桿。

今年4月份賽程面臨3場比賽前兩回合提前淘汰低潮的潘政琮，從5月開始狀態越來越好，包含本周棕櫚錦標賽，個人已經連續4站賽事晉級最後兩回合競桿，在棕櫚錦標賽也是逐日提升名次，第一回合並列31、第二回合居29名，第三回合再前進到27名，期許最後一回合也能持續往上提升成績。

這場比賽後來受到雨勢影響，包括領先者哈德利，有4位選手最後一洞還沒打完，要在最後一天第四回合開打前讓4位選手先完成第三回合賽事，所有選手再展開最後18洞較勁。

哈德利第三回合只有在第1洞吞下柏忌，接下來表現都相當穩定，在第12到14洞連抓3隻博蒂，第16洞再補一隻小鳥，努力朝個人7年來第一座PGA冠軍邁進。