中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增175例COVID-19確定病例，分別為174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡，是實施三級警戒以來確診數最少的一天。根據疾管署統計至6月13日，台灣總共12921例確診，437例不幸過世。美麗島電子報董事長吳子嘉怒斥，這根本就是庸官殺人！

吳子嘉13日在TVBS政論節目《新聞大白話》中指責，整個防疫已經亂掉了，無法理解防疫指揮中心的做法，而國產疫苗根本就是一次政治豪賭。他不滿表示，有官員在2月竟然還說不用買疫苗，這個政府已經不靈了，以為今年跟去年一樣，沒知識。他痛批這是人禍，不是天災，搞得亂七八糟，無能無恥！

吳子嘉預測，陳時中一定會下台，這已經是定案了，連民進黨立院黨團也對陳時中反感，所以他預期會由陳建仁出馬擔任行政院院長，主導防疫。

名嘴謝寒冰主張，等到疫情過後，一定要對現在這些防疫官員進行調查，才能讓人民知道防疫政策到底出了什麼問題。