新北一間私人康復之家負責人在自家房間內身亡，該名女負責人11日晚間下班後，回到住家關進自己的房間，隔天上午丈夫赫然發現妻子陳屍房內，立即報警，並向警方透露，妻子或許是近期壓力大，加上夫妻口角才想不開。警方初步排除外力介入，後續由檢察官安排時間司法相驗，並由法醫判斷是否需要PCR採檢。

據了解，該名女負責人11日晚間下班後，回到住家關進自己的房間，丈夫認為妻子或許是擔心家人染疫，因而不以為意。豈料，12日上午11點多，丈夫推開房門，驚見妻子已成冰冷遺體。

丈夫向警方表示，妻子會走上絕路，恐是因為近期壓力太大，此外，夫妻倆曾為小孩發生爭執；據ETtoday報導，該名女負責人沒有留下任何訊息，康復之家員工則表示，該女近期工作表現一切正常，康復之家遵守防疫政策，並沒有病患、員工確診。

警方初步排除外力介入，詳細原因還在調查，後續由檢察官安排時間司法相驗，並由法醫判斷是否需要PCR採檢。