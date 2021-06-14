È Una Promessa我們約定 ~A gift of the song for this world from Taiwan!~

疫情讓許多人被迫分離，身心不得安定。由國內聲樂家孔孝誠發起，號召台灣和義大利兩地聲樂家合作錄製影片，演唱歌曲〈我們約定〉（E Una Promessa），為疫情加油打氣。

孔孝誠表示，他去年和作曲家黃俊達及作詞人陳煒智三人，一起在咖啡店討論這個計畫，「那一陣子不能上台演出，對歌手來說有很多心理壓力和焦慮，過了一年多，現在影片總算完成要推出了，又剛好遇上疫情再爆發，我們希望帶給大家正面的力量。」

〈我們約定〉由黃俊達譜曲，中文歌詞創作者為陳煒智，義大利文歌詞為古利耶莫．皮亞尼賈尼（Guglielmo Pianigiani），孔孝誠表示，「歌詞的內涵想傳遞希望，告訴大家一切都會過去。」

陳煒智表示，他在寫這首歌的時候，想起以前到義大利看到青翠山岡、紅瓦白牆、潺潺小溪，「農家飄出葡萄酒香，雨後長虹在海上的景色，長巷傳出孩子們的笑聲，歌詞最後以祝福彼此的真心，約定我們大家要再次相聚。」

值得一提的是，參與的演唱者除了孔孝誠，還有義大利佛羅倫斯音樂學院副院長李奧納多．德．里希（Leonardo De Lisi）、旅義女高音劉夢潔、台灣女高音林慈音、次女高音翁若珮、低男中音曾文奕、男低音羅俊穎，鋼琴演奏由黃俊達擔任。