供需前景不明，周一歐美原油期貨漲跌互見；據美國能源資訊署(EIA)預測，美國頁岩油產量預計將在7月增加約3.8萬桶/日，來到780萬桶/日。同時，因Delta變異株爆發而導致確診率暴增，使得英國決定延後解封措施一個月，打擊投資人原先樂觀情緒。
然而，國際能源署(IEA)預期，今年全球原油需求將快速成長；主要原因是隨著疫苗接種率提高，使得需求面正在累積動能。加上北美部分地區車流量、航班數量正逐步復甦，使得終場油價呈漲跌互見的態勢。其中美國原油跌幅0.04%，倫敦原油漲幅0.2%。
美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.03美元，報每桶70.88美元；7月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.11美元；7月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.17美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.17美元，報每桶72.86美元。(商品行情網)
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