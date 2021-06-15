A股三大指數15日節後開盤漲跌不一，但不久隨即大幅下跌，創指、滬指跌幅先後擴大至1％。截至15日午間收盤，滬指跌0.9％，報3,557.33點；深成指跌0.87％，報14,672.94點；創指跌0.69％，報3,275.79點。

早盤個股表現方面，上週連續三日大漲的華為鴻蒙概念股開盤回檔，虛擬實境類股持續走強，晶片類股逆勢走高。總體而言，市場情緒趨冷，個股跌多漲少。從盤面上看，LED概念、國防軍工相關類股漲幅居前，石油、有色概念股跌幅居前。