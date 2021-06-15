A股早盤震盪 滬指午盤收跌0.9％ 12:292021/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數15日節後開盤漲跌不一，但不久隨即大幅下跌，創指、滬指跌幅先後擴大至1％。截至15日午間收盤，滬指跌0.9％，報3,557.33點；深成指跌0.87％，報14,672.94點；創指跌0.69％，報3,275.79點。 早盤個股表現方面，上週連續三日大漲的華為鴻蒙概念股開盤回檔，虛擬實境類股持續走強，晶片類股逆勢走高。總體而言，市場情緒趨冷，個股跌多漲少。從盤面上看，LED概念、國防軍工相關類股漲幅居前，石油、有色概念股跌幅居前。 恒指午盤收跌0.76％ 《港股》恆指開高走低 中燃氣崩跌14.5％ #滬指 #類股 #A股 #早盤 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端上沖下洗收盤漲2.72％ 台股收17371點上漲157點 13:382021/06/15 財經 高端變「妖股」巨震20％ 內行人驚爆背後真相 12:212021/06/15 財經 恒指開高走低 早盤跌逾300點 10:302021/06/15 財經 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/15 財經 美股帶動 印度股市再創新高 13:192021/06/15 財經 《日股》成長、地產股領軍 日股走高 12:172021/06/15 財經 《台北股市》當沖主導台股 波動加大恐阻長線資金 10:012021/06/15 財經 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 《晨間解盤》資金無方向 股價穩定度低(倫元投顧提供) 08:532021/06/15 財經 《國際金融》能源股推升 歐股創歷史新高 10:012021/06/15 財經 《盤中解析》貨櫃三雄領航 台股站上17300點 10:182021/06/15 財經 財經熱門新聞 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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