港股主要指數15日整體呈開高走低之勢，恒指早盤盤中跌至28,500點後回穩，午間收跌0.76％，報28,622.75點。國指跌0.87％，報10,657.23點。

盤面上看，行業類股普遍下跌，黃金貴金屬重挫居前，紫金礦業跌5％；燃氣供應類股跌幅緊隨其後，中國燃氣跌14％；餐飲類股延續近期弱勢，海底撈跌5%再創階段新低；銅、鋼鐵、家電、教育等板塊跌幅靠前。香港零售股大漲，六福集團漲6％；特步國際大漲17％引領體育用品股走強，361度漲約4％；汽車股強勁，比亞迪股份漲超4％。