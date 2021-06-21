亞太股市低迷 恒指跟進開低走低 11:002021/06/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂心美國聯準會提早升息的情緒持續蔓延，繼上週五美股下挫後，香港股市21日跟進亞太股市低迷氣氛，開低走低。 恒指21日開低299點，跌幅1％，報28501點；截至10點32分，報28579.15點，下跌222.12點，跌幅0.77％。 國企指數開低99點，報10546點；現報10597.28點，下跌49.11點，跌幅0.46％。 恒生科指開低86點，跌幅1.1％，報7955點；現報7983.04點，下跌58.41點，跌幅0.73％。 美股走軟影響 台股早盤大跌逾百點 雲端HR夯 鼎恒數位營運穩步向上 #跌幅 #亞太股市 #現報 #恒指 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed轉鷹 台股逢回可布局 04:102021/06/20 財經要聞 聯準會轉鷹美股收黑 日股一度暴跌逾千點 11:072021/06/21 財經 《台北股市》資金獨愛航運 長榮、萬海人列前15大權重股 10:362021/06/21 財經 康和投顧本周看好八大題材類股 09:242021/06/21 財經 疫情讓民眾6月信心急凍 唯台股投資意願仍高 09:242021/06/21 財經 《晨間解盤》大區間震盪 重點在選股(倫元投顧提供) 08:542021/06/21 財經 《台北股市》傳產股待籌碼沉澱 科技股Q3拚返主流 08:542021/06/21 財經 九二一阿信的領悟 04:102021/06/21 藝文副刊 《商情》美元走強 期銅創去年3月來最大周跌幅 09:452021/06/21 財經 無畏通膨 壽險業五利多 04:102021/06/21 金融．稅務 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 09:462021/06/21 財經 財經熱門新聞 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 Fed放鷹攏係假？專家揭1數據批虛張聲勢 - 財經 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 航運漲翻天 空運接力跟著飆？內行人1句話曝真相 - 財經 成熟製程擴產順利 聯電營運看旺3年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。