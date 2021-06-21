市場憂心美國聯準會提早升息的情緒持續蔓延，繼上週五美股下挫後，香港股市21日跟進亞太股市低迷氣氛，開低走低。

恒指21日開低299點，跌幅1％，報28501點；截至10點32分，報28579.15點，下跌222.12點，跌幅0.77％。

國企指數開低99點，報10546點；現報10597.28點，下跌49.11點，跌幅0.46％。

恒生科指開低86點，跌幅1.1％，報7955點；現報7983.04點，下跌58.41點，跌幅0.73％。