健喬(4114)今日宣布與韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司簽訂引進包括糖尿病藥物Nesina及高血壓藥物Edarbi的單方和複方，以及鈣思健經銷合約。

韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司，專門從事生物類似藥和創新藥的研究、開發和生產，長期致力於提供無法獲得昂貴大分子藥物治療方案的患者同等品質且價格優惠的抗體的抗體生物類似藥，如：在全球市場受到矚目的Remsima(英夫利昔單抗類似物)、Truxima(利妥昔單抗類似物)以及Herzuma(曲妥珠單抗類似物)。為拓展亞太區市場，韓國賽特瑞恩以2.76億美元取得日本武田製藥多項藥品的亞太地區銷售權。健喬自韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司取得四項處方用藥及一項指示用藥的台灣地區經銷合作，處方用藥包括糖尿病藥物Nesina(苯甲酸阿格列汀)和高血壓藥物Edarbi(阿齊沙坦酯)的單方和複方用藥；指示用藥則是日本鈣片熱銷產品「鈣思健」。

高血壓藥物Edarbi(阿齊沙坦酯)是最新型且最強效之血管張力素II受體阻斷劑，有別於一般tetrazole四唑類結構，不具生產過程中致癌性、不純物亞硝胺(nitrosamine)產生的疑慮，降壓效果快速且持續穩定，臨床證明其副作用發生率與安慰劑相當，顯示它的安全性、耐受性非常高。而Nesina(苯甲酸阿格列汀)具在安全及穩定的有效範圍下，降低血糖並避免因血糖過低產生風險。

面對國際經濟及疫情仍有諸多不確定性，健喬仍持續擴大現有產品應用市場，2020年9月取得「金吉胃福適凝膠」，2021年1月再取得瑞士諾華藥廠(Novartis)授權引進其肺阻塞用藥，今再取得賽特瑞恩產品授權。法人指出，健喬不斷和國際各大藥廠合作，挹注營收獲利，足見集團長期經營的全台500家醫院、8000家診所及7000間藥局與藥妝店的營業團隊根基實力以及集團的成長勁道。