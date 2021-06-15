現勘道路遭紅火蟻咬傷休克 淡水漁會理事長送醫不治 15:312021/06/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市淡水區漁會理事長鄭康忠12日於台北港旁、八里下罟子漁港現勘聯外道路規畫時，疑因遭紅火蟻咬傷，鄭康忠返家後出現休克反應，經送醫急救後仍宣告不治。（摘自漁業處官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區漁會理事長鄭康忠12日於台北港旁、八里下罟子漁港現勘聯外道路規畫時，疑因遭紅火蟻咬傷，鄭康忠返家後出現休克反應，經送醫急救後仍宣告不治。淡水漁會也證實，將報備新農業局後依法辦理理事長改選。 據悉，鄭康忠與地方里長12日於台北港旁、八里下罟子漁港現勘聯外道路規畫，盼可以活絡漁港。鄭康忠會勘過程中疑遭紅火蟻咬傷，返家後出現搔癢等症狀，最後出現休克反應，經送醫急救後仍宣告不治，至於詳細死因待進一步釐清。 台中1月大男嬰疑遭3歲哥壓住窒息 母發現送醫仍不治 食藥署科長騎機車上班 遭貨車撞飛傷重不治同仁不捨 #鄭康忠 #紅火蟻 #咬傷 #出現 #疑遭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中婦人大雨中遭賓士衝撞 機車解體送醫不治 07:312021/06/13 社會 柯文哲反對普發1萬元 藍營：不可出現紓困孤兒 22:192021/06/07 政治 委員離職遭疑內鬨 鍾飲文稱見解不同 04:102021/06/08 焦點要聞 不代工AZ 遭疑護航國產疫苗 04:102021/06/12 焦點要聞 飼養浣熊咬傷狗 狂叩家畜疾病所救援 女子濫用公務資源罰1萬5 21:262021/06/08 生活 別當防疫豬隊友！十大拖垮防疫進度行為 瘋搶物資也上榜 09:592021/06/08 娛樂 華航遭爆76人未經同意回諾富特 鄭文燦：指揮中心決定的 16:112021/06/10 生活 疑被3歲哥壓到 未滿月男嬰窒息亡 04:102021/06/15 社會新聞 公路總局誤標 淡水油車口變「油庫口」民眾諷：一秒到板橋吃麵線 12:262021/06/14 生活 喝花酒欠錢遭討債不爽 惡男兩刀刺死女員工判15年 15:562021/06/08 社會 疑遭汙染 美將銷毀6千萬劑嬌生疫苗 04:102021/06/12 話題觀察 社會熱門新聞 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 - 社會 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 桃園91者歲長者接種疫苗前突倒下 送醫不治急採檢 - 社會 現勘道路遭紅火蟻咬傷休克 淡水漁會理事長送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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