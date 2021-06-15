新北市淡水區漁會理事長鄭康忠12日於台北港旁、八里下罟子漁港現勘聯外道路規畫時，疑因遭紅火蟻咬傷，鄭康忠返家後出現休克反應，經送醫急救後仍宣告不治。淡水漁會也證實，將報備新農業局後依法辦理理事長改選。

據悉，鄭康忠與地方里長12日於台北港旁、八里下罟子漁港現勘聯外道路規畫，盼可以活絡漁港。鄭康忠會勘過程中疑遭紅火蟻咬傷，返家後出現搔癢等症狀，最後出現休克反應，經送醫急救後仍宣告不治，至於詳細死因待進一步釐清。