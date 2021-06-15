桃園市15日起開放81歲長者開打疫苗，第一天優先讓88歲以上長者施打，多處學校接種站出現亂象，國民黨桃園市議員黃敬平批評，自己到現場看的情況，現場混亂，甚至有長者不慎跌倒趕緊送醫，顯然市政府沒有超前，部署更是糟糕，就連執政黨的民意代表也跟著把鍋全部甩在第一線醫護身上，他痛批，桃園市長鄭文燦比高雄市長陳其邁和新竹市長林智堅還不如。

黃敬平今在臉書發文表示，今天的氣溫32度，這樣的酷暑一般人都難以在太陽底下忍受，更遑論是今天安排施打疫苗的88歲年長者。民眾說，公家機關要求民眾提早半小時到，以免等太久，孰料；提早到的結果還是比原訂預計注射的時間拖了兩三個小時以上。然後現場是滿滿的年長者群聚，或坐或站，排隊的人數太多也根本無法保持一公尺距離。對於這樣的安排，黃敬平直言，很糟糕！竟然連遮蔭的帳篷都不搭！先不論艷陽高照，萬一下起大雨又該怎麼辦呢？

黃敬平稱，自己到新勢國小接種現場，有位年長者在排隊時不慎因為高低差跌落地面受傷，地面還殘留血跡，雖然很快就以救護車後送，但現場狀況，他也快點聯繫學校單位盡快搭建臨時無障礙坡道給年長者使用。很多鄉親對於現場動線及施打狀況大吐苦水，碰巧民進黨籍議員也在現場，他也分享許多縣市接種疫苗在使用的「宇美町式」打法的作法，未料，這位民進黨籍議員竟然表示「那要看壢新醫院能不能配合安排啊，施打疫苗是連新醫院在打的又不是市政府在打」。

黃敬平稱，自己到新勢國小接種現場，有位年長者在排隊時不慎因為高低差跌落地面受傷，地面還殘留血跡，雖然很快就以救護車後送。（圖片摘自黃敬平臉書）

對於這位民進黨籍議員的回應，黃敬平感到不可思議以及無比震驚，表示原來陳其邁、林智堅，和台中市長盧秀燕都比桃園市長鄭文燦還強，他們都做得到妥善安排規劃，結果桃園市府做不到，只能甩鍋給醫院？一直以來，他都認為雖然政黨有不同的意識形態及立場，唯有「是非」應該放在立場之前。

黃敬平直言，自己也有接到第一線醫護人員以及校方的教職員反映，疫苗施打的工作沒停過，連喝水上廁所都沒時間，汗流浹背，民眾罵翻，他們也很無奈。現場人數超出預期數量太多、疫苗不夠要馬上去衛生所拿等等，今天完全就是失控兩個字形容。這些種種，顯然是市府預判上的疏失，現場的調控失能。政府最喜歡說的就是「超前部署」，今天桃園第一天開打，顯然市政府沒有超前，部署更是糟糕，就連執政黨的民意代表也跟著把鍋全部甩在第一線醫護身上。