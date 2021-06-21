新竹縣21日「嘉玲」！累計確診數維持78例，增加4人康復出院，總出院人數為31人，但新增1人死亡，是竹東C長照中心70多歲男性住民，死因由中央流行疫情指揮中心釐清中。

縣長楊文科說，竹東鎮95歲王姓長者在20日下午不幸往生，本身有慢性病史，16日接種疫苗，幾天後出現急性心肌梗塞住院插管治療，當時醫院快篩陰性。

楊文科指縣府將先發放10萬元慰問金，第一 個死亡案例也依規發慰問金，家屬若有需要會協助申請「預防接種受害救濟」，衛生局會全力幫忙蒐集病歷資料，提送中央審議。

楊文科說，近日許多民眾，因得知各地發生接種疫苗不幸往生，對接種疫苗出現猶豫緩打的情況，但打疫苗是對抗「新冠肺炎」和預防重症最有效的方式。

根據國外臨床試驗不論是打哪一種疫苗，第1劑打完的6至7週後，針對重症及死亡都有很高程度的保護力。

楊文科指中央公佈的數據也發現，AZ疫苗在多項副作用出現頻率，都比BNT／輝瑞及莫德納疫苗來的低，特別是副作用發生頻率，年長者低於年輕人，請鄉親長輩踴躍接種疫苗，提早獲取保護力，降低染病的風險。

針對低風險場域有望「有條件開放」，楊文科認為，台灣是一日生活圈，全國防疫規範一致、步調一致，民眾才會有所適從。

在多數民眾未施打疫苗之前，星星之火就可以燎原，仍不能鬆懈，因此新竹縣防疫決策是「料敵從寬、禦敵從嚴」。若在全國維持三級警戒下，低風險場域有條件開放恐怕也很有限，因此楊文科請鄉親再忍耐，做好防疫，等待全國警戒降級。