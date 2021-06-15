中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。（中和警分局提供）

中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。（中和警分局提供）

新冠肺炎疫苗今（15日）開打，新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打，中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。

中和警分局呼籲，民眾疫苗接種採分區、分里、分時段輪流接種，民眾前往疫苗接種站之前，可先電詢當地衛生所，以免到場落空又增添染疫風險。分局同仁在場除了維持秩序、交通疏導外，對於行動不便的長者，也會主動予以協助，期能順利圓滿完成這次疫苗接種的重要防疫工作。