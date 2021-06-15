新冠肺炎疫苗開打 中和警協助長者順利接種 20:572021/06/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。（中和警分局提供） 中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。（中和警分局提供） 新冠肺炎疫苗今（15日）開打，新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打，中和警分局派員前往接種站協助長者施打疫苗，讓整個施打的流程更順遂。 中和警分局呼籲，民眾疫苗接種採分區、分里、分時段輪流接種，民眾前往疫苗接種站之前，可先電詢當地衛生所，以免到場落空又增添染疫風險。分局同仁在場除了維持秩序、交通疏導外，對於行動不便的長者，也會主動予以協助，期能順利圓滿完成這次疫苗接種的重要防疫工作。 桃園長者施打疫苗 排隊人潮大排長龍遭民眾罵翻 台南高齡長者9點開打AZ疫苗 首日預計8000名長者完成接種 #長者 #疫苗接種 #順利 #接種 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園91者歲長者接種疫苗前突倒下 送醫不治急採檢 14:502021/06/15 社會 花蓮第一梯次長者明接種 採時段分流避免群聚等候 16:512021/06/15 生活 基隆85歲以上疫苗開打 長者開心籲：符合資格盡快接種 12:232021/06/15 生活 金門AZ疫苗今開打 4大型接種站明登場 18:552021/06/15 生活 新北疫苗接種首日人潮踴躍 林口警維安也為民服務 09:392021/06/15 寶島 新冠肺炎疫苗開打 林口警熱心協助年長者 15:042021/06/15 社會 台南逾2萬人接種AZ疫苗 長者施打首日可望完成5249人 22:392021/06/15 生活 高雄採宇美町式高效施打 87歲長者踴躍接種 11:592021/06/15 生活 花縣逾1600員警分梯接種疫苗 直呼：最暖心的警察節大禮 13:362021/06/15 生活 高齡嬤打疫苗迷途 新莊警熱心幫忙揪甘心 13:032021/06/15 社會 新北五個慈濟靜思堂 支援疫苗施打 15:012021/06/15 生活 社會熱門新聞 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 與駕訓班教練摩鐵衝刺 豪放女自誇：第1次跟我男生都很快 - 社會 高端股價「上沖下洗」炒股傳言四起 檢方展開調查 - 社會 新冠本土460死 名醫警告還有1種人要特別小心 - 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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