新北市接種疫苗死亡後的個案再添4例，新北衛生局長陳潤秋表示，這些個案到底是否為疫苗造成，都要中央再去認定，不過有一例疑似是吃早餐嗆到急救後死亡，但原因待釐清。

新北市衛生局表示，最新通報的4例包括永和區77歲女性，6月16日上午在長照機構接種，17到18日正常作息，19日下午巡房員發現個案無心跳，緊急送至醫院，下午死亡。

另外一案則是三重區通報85歲男性，17日上午在醫院接種，身患有慢性病，18到19日正常作息，20日早上死亡。

而五股區通報的92歲女性，16日下午在衛生所接種，個案長期臥床，17日到19日正常作息，20日疑似吃早餐時嗆到，立即給予哈姆立克法並聯絡119後送，仍死亡。

另外汐止區通報89歲女姓15日上午在醫院接種，身患為多重慢性病，16日正常作息，17日下午死亡；目前新北市通報累積統計共 21例。

衛生局指出，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。