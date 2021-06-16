雙北因確診死亡者數量龐大，前衛生署長楊志良以及國民黨都拋出協助死亡者提國賠，新北市長侯友宜說，國賠有國賠的既定法律程序，按照既定法律程序來走，那政府可以多做一點關懷慰問。

楊志良擔任所長的「台灣社會調查所」日前宣布將依國賠法，邀律師團協助新冠病毒罹難者家屬國賠訴訟；立院國民黨團也預計提出主決議案，希望給予罹難者家屬陪償。