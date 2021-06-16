藍營拋染疫身亡者國賠 侯友宜：政府可多做一點關懷慰問 10:052021/06/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍營拋染疫身亡者國賠 侯友宜：政府可多做一點關懷慰問。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北因確診死亡者數量龐大，前衛生署長楊志良以及國民黨都拋出協助死亡者提國賠，新北市長侯友宜說，國賠有國賠的既定法律程序，按照既定法律程序來走，那政府可以多做一點關懷慰問。 楊志良擔任所長的「台灣社會調查所」日前宣布將依國賠法，邀律師團協助新冠病毒罹難者家屬國賠訴訟；立院國民黨團也預計提出主決議案，希望給予罹難者家屬陪償。 藍籲發疫情補償金 將協助提國賠 黃光芹募冷氣遭查 侯籲多挺愛心義舉 # 新冠肺炎 #台灣 #國賠 #多做 #一點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺楊志良發動申請國賠 羅智強：疫情爆發戳破政府假象 09:252021/06/16 政治 疫情趨緩 侯友宜決戰三區有望最後恢復正常生活 09:222021/06/16 生活 國際疫情趨緩 侯友宜：仍要為印度變種病毒做好準備 09:332021/06/16 政治 接種大陸製疫苗 入境韓法兩樣情 04:102021/06/16 產業財經 藍委酸陳時中：轉任總統府祕書長 04:102021/06/16 政治要聞 資策會成APEC個資保護認證機構 04:102021/06/16 金融．稅務 勞工紓困貸款開辦 銀行網路塞爆 04:102021/06/16 財經要聞 養護機構CEO獲護師執照 更有同理心 04:102021/06/16 地方新聞 加州解封了 民眾興奮但也審慎 09:462021/06/16 國際 確診有多恐怖？大馬網紅痛揭後遺症：嗅味覺仍未恢復 09:442021/06/16 娛樂 NHK：台灣長者開始施打日本提供疫苗 蔡總統致謝 06:342021/06/16 國際 政治熱門新聞 沈富雄節目中「單膝下跪」 求蘇貞昌一件事 - 政治 政壇「2大天王」為防疫嗆爆蔡政府 港媒警告：綠營要出手了 - 政治 苗博雅稱全台陪雙北坐牢 北市府轟：難道病毒空降？ - 政治 陳時中快被換掉了？媒體曝：蔡英文臉書這段話有玄機 - 政治 為何賈永婕變成英雄？ 夏春湧曝她成蔡政府照妖鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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