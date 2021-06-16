《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 11:092021/06/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存驟降850萬桶，投資人亦期待後續美國能源資訊署(EIA)所公布的數據，這也使得盤中油價延續昨日漲勢；周三(6/16)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.66美元，報每桶72.78美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶74.68美元。(商品行情網) 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500、那指失守歷史高點 《金融》強化企業及基金ESG資訊揭露 金管會將推2新制 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #續揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》檢調要查內線 高端殺至跌停 09:052021/06/16 財經 1分鐘讀財經》罕見！31家大股東狂掃貨 背後動機不單純 08:162021/06/16 財經 電子代工三巨頭 車用大進補 04:102021/06/16 財經要聞 世足資格賽》吳俊青破門 中華男足1球惜敗科威特 06:032021/06/16 體育 逾7成兩岸女性 認同永續投資 04:102021/06/16 焦點新聞 低利時代 有錢人轉向另類投資 04:102021/06/16 財經要聞 《晨間解盤》電子投機力增溫(倫元投顧提供) 07:452021/06/16 財經 進不了世衛 台灣突圍！加入國際新聯盟且列重要會員 09:232021/06/16 健康 《電子零件》新品出貨 健和興Q2勝Q1、H2會更好 09:272021/06/16 財經 《通信網路》中華電攜遠雄 青埔拚活化資產 09:102021/06/16 財經 台對外淨資產 續創新高 04:102021/06/16 金融．稅務 財經熱門新聞 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 檢調出手查高端 網開始擔心「松山哥」的安危 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。