據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存驟降850萬桶，投資人亦期待後續美國能源資訊署(EIA)所公布的數據，這也使得盤中油價延續昨日漲勢；周三(6/16)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.66美元，報每桶72.78美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶74.68美元。(商品行情網)