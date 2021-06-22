儘管美國及歐洲地區對石油需求依然強勁，但由於近期油價走勢穩步向上，故吸引部分投資人獲利了結，導致盤中油價回落；周二(6/22)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶73.44美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶74.80美元。(商品行情網)