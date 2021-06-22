《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/06/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國及歐洲地區對石油需求依然強勁，但由於近期油價走勢穩步向上，故吸引部分投資人獲利了結，導致盤中油價回落；周二(6/22)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶73.44美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶74.80美元。(商品行情網) 《晨間解盤》追價力不強 個股表現(倫元投顧提供) 《半導體》台積電開高震盪 600元有難 #美國 #報每桶 #回落 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》好壞消息參半 紐約期棉小幅收低 10:022021/06/22 財經 《港股》區塊鏈股臉綠 恆指收近1個月低 16:502021/06/22 財經 《金融》瑞銀證：台股年底估17470點 航運價大漲共振因素將緩解 15:082021/06/22 財經 《美股掃瞄》美股全收高 道瓊日漲幅創3個半月最大 08:542021/06/22 財經 台股早盤反彈漲逾百點 台積電開盤漲2元、聯發科跌16元 09:082021/06/22 財經 體壇》奧會模式研習會 分享奧運大小事 20:352021/06/22 體育 台股開高收小紅 新台幣貶至逾一個月新低 16:292021/06/22 財經 《金融》瑞銀證：有色金屬再見高檔 4大共振 17:412021/06/22 財經 蟲蟲入侵 紐西蘭下令暫停進口台灣芒果、荔枝 13:132021/06/22 國際 時論廣場》沒有三期試驗的疫苗只是神話（鄭慧正） 18:552021/06/22 時論廣場 《商情》官方審查 拖累國際鐵礦石價格挫近5％ 11:272021/06/22 財經 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 晶圓老四格芯出招搶市占 選在這裡設廠藏內幕 - 財經 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 中信理專兩年詐28名客戶近2億元 被起訴 - 財經 - 工商 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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