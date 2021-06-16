英國競爭監管單位正在對蘋果和谷歌的智慧型手機作業系統、應用商店和瀏覽器進行調查，並擔憂該兩家科技公司對行動生態系的控制，將損害消費者權益。

競爭和市場管理局(CMA)周二對蘋果的iOS、App Store和Safari瀏覽器，以及對谷歌的Android、Play Store和Chrome瀏覽器展開調查。CMA表示，使用者是透過兩家公司控制的這些關卡，來拜訪音樂、電視、視訊等線上內容，或是使用健身、購物和銀行等服務。

谷歌表示，歡迎CMA在制訂新規則前，先了解平台之間的細節和差異。蘋果則沒有立即提出評論。

CMA指出，正在研究兩家公司在行動生態系起的作用，是否正在抑制數位市場的競爭性，導致創新減少和相關價格上漲；另外，生態系的廠商也可能面臨較高的廣告價格。

CMA主管Andrea Coscelli指出，蘋果和谷歌控制著人們可以下載App，或是手機瀏覽器的主要關卡，CMA正在調查，這是否會對消費者或參與生態系的廠商帶來問題。