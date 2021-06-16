澳門特區政府宣布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日(周六)起暫時停止運作。

澳門特區政府表示，充分考慮居民需求，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線：＋853 2833 3000，處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。

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