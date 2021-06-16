繼香港之後 澳門宣布在台辦事處6／19起暫停運作 12:002021/06/16 中時 林勁傑 、旺報、 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門特區政府宣布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日(周六)起暫時停止運作。（中新社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門特區政府宣布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日(周六)起暫時停止運作。 澳門特區政府表示，充分考慮居民需求，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線：＋853 2833 3000，處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。 日本擬追加180萬劑AZ疫苗贈台 將透過COVAX平台進行 期待月底送達 今起配送6.3萬莫德納疫苗 開放1至3類接種 #澳門 #香港 #澳門特區政府 #辦事處 #暫停運作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種數上升 香港施打近300萬劑疫苗 04:102021/06/16 產業財經 中市再獲37200劑疫苗 19日起開放80歲以上長輩接種 16:482021/06/16 生活 美國6月建商信心指數降至10個月新低 07:532021/06/16 財經 伸興5月營收創同期新高 6月出貨可優於5月 14:092021/06/16 財經 印度變異株確診翻倍 英國解封延後4周 04:102021/06/16 話題觀察 28架共機擾西南空域 創紀錄 04:102021/06/16 焦點新聞 紐約州疫苗接種率達7成 防疫限制幾乎全解除 07:102021/06/16 國際 3級警戒延長 20日、27日國5北上高乘載管制暫停 16:492021/06/16 生活 台北101精品專櫃員工確診 今14時起休館清消 16:252021/06/16 生活 6月成分股調整 羅素3000指數 電動車企業入列 04:102021/06/16 全球財經 美防疫物資交慈濟 下月初運抵台 04:102021/06/16 政治要聞 兩岸熱門新聞 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 - 兩岸 普丁：陸4艘航母對俄無威脅 對台動武根本還未發生 - 兩岸 美研究稱前年底新冠病毒已在美出現 中方認應多國多地溯源 - 兩岸 與復星買疫苗可獲原廠授權書？國台辦：基於商業約定會履行責任 - 兩岸 - 旺報 放寬台胞登陸接種疫苗隔離措施？國台辦以防疫為由拒絕了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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