台股持續站穩1萬7千點，除吸引更多年輕人開戶外，當沖開戶數亦快速增加，金管會22日公布，到5月底當沖開戶數已近309.55萬戶，比去年同期增加逾90萬戶，是同期間開戶增加數最多者，且當沖開戶數已占證券總開戶數的14.54％，比率亦創新高。

為維持台股一定的交易量，讓市場更活絡，金管會近年陸續開放當沖、爭取當沖交易稅減半、擴大漲跌幅、零股交易，及最近要上路的台股造市制度，也因為資本市場多頭行情，台股當沖交易者也增加。

據金管會統計，2018年5月底時當沖開戶是154萬戶，到今年5月已逾309.5萬戶，等於三年來已「倍增」，且當沖占台股總開戶數的比率，亦從2018年5月的8.37％，到今年5月已拉高到14.54％，占比沒有倍增，代表台股一般投資帳戶開戶數亦同步增加，且數量多過當沖開戶數。

但若單看當沖開戶增加量，2018年5月底到2019年5月底的一年間增加約26.94萬戶，2019年6月到2020年5月底則是增加約38.12萬戶，但從去年6月到今年5月的一年間，當沖開戶數增加逾90.39萬戶，等於是近三年來同期增加最多的一年，也顯見市場對當沖交易興趣提高。