聯發科(2454)預計7月5日召開股東會，並在7月6日除息，今年除每股配發21元的經常性現金股利外，還有每股16元的特別現金股利，總計每股擬配發現金股利37元，合計將配發588.44億元，未來4年聯發科有鑑於看好營運前景樂觀，都將會有特別現金股利，4年預計將砸下1000億元。

聯發科預計7月5日召開股東會，並將在7月6日除息，每股預計發出37元現金股利，總計將發出588.44億元的現金股利，並於7月29日發放。

聯發科董事會通過去年度盈餘分配案，預計將配發333.98億元現金股利，另以資本公積發放254.46億元現金，合計配發588.44億元，換算每股將配發37元現金股利。

聯發科今年每股配發21元的經常性現金股利外、配息率80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計擬配發每股現金股利為37元。

另外，聯發科也決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，另外，未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利。