16日日股中，晶片族群走弱，但景氣相關類股卻強勢表態。早盤時，日經收29,347.2點，跌94.1點或0.32%。東證則收1,978.13點，漲2.65點或0.13%。東證成分股豐田汽車強勢，盤中股價一度來到歷史新高位10,330日圓。

瑞穗證券認為，市場在靜候美國聯準會發表談話之時，觀望態度濃厚，景氣相關族群可望在疫後受益故表現強勁。

日本晶片類股走弱，因受到美國費城半導體指數下跌影響。晶片製造設備供應商東京威力科創跌1.33%，半導體測試設備業者愛德萬測試跌0.97%。

不過，能源、原物料以及海運業者卻逆勢上揚。日本最大的油氣勘探業者帝石表現亮眼，漲4.07%，因原油價格創下兩年多以來新高。

百貨公司股價上漲，高島屋漲3.15%，三越伊勢丹控股漲0.95%。

日經指數中，漲幅最大的是上漲4.66%的AGC，其次是川崎汽船漲 4.38%。至於跌幅最大的是電池商GS Yuasa下跌4.01%，其次是Unitika跌3.12%，醫療保健平台M3也跌2.44%。