宜蘭市公所原定8月份舉辦的「2021年宜蘭縣市長盃歌唱大賽」因疫情而停辦，停辦經費用以補助宜蘭市70歲以上長者打新冠肺炎疫苗的交通費，9月發放的重陽禮金將提早在7月初發放。

市公所表示，考量新冠肺炎對長者的威脅甚鉅，決定將停辦市長盃歌唱大賽的經費近200萬元，轉發補助宜蘭市70歲以上的長者接種疫苗的交通補貼，每名長者可獲補貼200元，以鼓勵接種疫苗，歌唱大賽停辦移撥經費不足部分公所會調配。

除了補貼200元交通費鼓勵長者接種疫苗外，宜蘭市今年度的重陽敬老禮金提早發放，市公所表示，往年發放時間是在9月份，1.1萬名長者的重陽敬老金經費約須900萬元。

市公所表示，目前宜蘭市有5000人已辦理重陽敬老禮金金融帳戶轉帳，重陽禮金與接種疫苗交通補貼會在7月初一併匯入帳戶內，鼓勵尚未辦理金融帳戶轉帳的長者能盡速辦理。

市長江聰淵表示，16日起宜蘭縣開始針對88歲以上長者施打疫苗，公所考量有些長者需要家人接送或搭乘計程車，因此200元交通費是鼓勵性質，盼長者能打疫苗；過去有不少長者習慣從里幹事手中領取重陽敬老金，希望長者能辦理金融帳戶轉帳，發放速度不僅更快，也能減少群聚。