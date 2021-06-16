八十八顆芭樂籽日前獲Freshmusic_awards最佳樂團獎。（獨一無二娛樂文化提供）

八十八顆芭樂籽因為疫情只能線上會議討論工作。（獨一無二娛樂文化提供）

八十八顆芭樂籽去年發行第6張專輯《我的心正為你這個中年翹臀燃燒著！》日前獲得新加玻Freshmusic awards最佳樂團獎，他們因為疫情關係工作停擺多時，主唱阿強6月初已收到紓困4.0三萬元，讓他好感動，表示這是救命錢。

八十八顆芭樂籽表示，雖然到7月底的演出全部被取消，但這兩年已算幸運，去年疫情嚴重時期正在錄音，去年8月發行後很順利辦完「真正的愛情」、「The Bank Robbers Tour」巡演。今年雖然撞到三月25週年演唱會和八月巡迴準備期，和其他音樂人相比影響算是沒那麼巨大。只是鼓手東祐經營的表演場所「樂悠悠之口」連兩年開季都遇到疫情嚴重，更是辛苦。

主唱阿強笑說：「雖然不能看表演也不能出門練團什麼有點寂寞，都在家煮飯和喝酒，也趁這個機會把之前巡迴累積的舊傷和身體好好恢復一下。看了很多電影和書也聽了很多音樂，放了兩年還沒全破的遊戲也剛好趁最近把它打完。」只是可惜原本預計8月中旬會開始一個小巡迴，海外巡演也一直保持聯絡，現在都只能因疫情邊做邊走邊看。其中有個合作從2019年就開始討論，也因為疫情也只能一直放著。

八十八顆芭樂籽這些年來追求自由。自由的寫自己喜歡的歌，自由的說爛笑話，自由的吃炸雞和酗酒，自由的在社區老人聯歡會上表演搖滾樂，自由的在公辦跨年晚會上把破音開到底，自由的在各種舞台用nice to meet you開場，而用共勉之結尾，自由的不依照常裡和建議做事，自由的就算亂搞一通還是可以用音樂生活得到收入。

雖然這張專輯發行後在台灣沒有什麼特別迴響，反倒是在海外得到了滿多回應。阿強說：「大概算了一下google到的入選公開獎項和樂評年度評選裡，台灣名單與海外名單比例大概是2：10，不過我們從來不氣餒的，因為理想很大而世界很小。反正沒有什麼事情是炸雞和威土忌不能解決的。」