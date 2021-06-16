嘉義市精忠國小校長楊勛凱線上陪學童學習。（嘉義市政府提供）

嘉義市精忠國小家長分享孩子線上學習的宅生活趣事。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎本土疫情延燒不停，全台三級警戒後，學校都改為線上教學，師生互動變少，嘉義市精忠國小老師蘇曉棠提早半小時上線，與學生分享宅在家裡的生活點滴，學生上課前先說笑話、表演才藝，師生、親師及親子間的互動都更親近。

蘇曉棠老師教國小2年級學生，她察覺學生因無法與好朋友見面，有失落感，她利用課前及周六提早至少半小時上線，讓學生之間可以哈啦幾句，說說笑話，或表演疊杯才藝，互相打氣，帶動氣氛活潑。

蘇曉棠說，平時只能觀察孩子在學表現，現在用線上教學，利用生活分享時間，能夠全方位關注到孩子成長，比如會有孩子提醒長輩不要說粗魯的話、有家長帶孩子炒菜、包餃子，也有熟悉日文的家長陪伴孩子、認識牌卡等，生活教育也是成長過程很重要的一環。

星澈媽媽說，感謝蘇老師用心陪伴孩子成長，在「生活分享」的時段，讓孩子有機會接觸新事物，孩子每天最期待的就是準備笑話、說給同學們聽。

精忠國小校長楊勛凱指出，線上教學對師生及家長都是挑戰、也是學習，目前都能順利運作，而為了保護小朋友視力，中高年級看螢幕時間不超過20分鐘、低年級不超過10分鐘為原則。

楊勛凱說，線上教學以帶動討論、鼓勵學生發表為重點，增進孩子、老師與家長等三方互動，並讓生活教育落實於生活中。