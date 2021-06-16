16日最新消息，日本政府將在6月決定是否會放行日本觀眾參加東京奧運會。日前，曾有媒體報導，日本政府考慮或許最多可以有上萬名日本人屆時在場邊加油。日本內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）表示，將視新冠疫情與新變種病毒株變種發展，才能做出最後決定。

15日，日本共同社指出，日本打算開放奧運到場觀眾最多可有一萬名，或運動館場最大容量的一半人數。

朝日電視台也報導，日相菅義偉正在慎思，日本到場觀看人數的上限是要訂在五千或一萬。

因為日本政府與奧委會先前已承諾，將舉辦一個更安全東奧。因此，外國觀眾已被禁止參加7月23日的奧運。而大部分參加東奧的國際運動員與媒體，也都會接種新冠疫苗。

目前，東京、大阪與其它八個區域仍在緊急狀態中，初步預定20日會結束此限制。

不過，大阪市長16日指出，反對就這樣輕易地解除緊急狀態限制，自己還會要求實施比較寬鬆的緊急狀態，以避免新冠病毒全面反撲。

日本向來緩增的疫苗接種率，現在出現明顯升溫。同時，最近民調也顯示，民眾也慢慢能接受東奧將如期舉行。

根據日本NHK報導，山口縣（Yamaguchi）西南部的防府市（Hofu City）正為當地高中生接種疫苗，因為這些學生自願幫助來自巴爾幹半島的塞爾維亞（Serbia）國家排球隊，在防府市進行賽前訓練。