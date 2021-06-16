台南大學附屬高級中學光電工程工地疑似被人偷埋廢棄物，市府環保局接獲檢舉後，立即派員到場了解，並當場要求工地人員開挖，在深度近2米處發現各類裝潢廢棄物、塑膠水管、帆布及生活垃圾，非法掩埋事證明確，已將3名涉案人移送台南地檢署偵辦。

環保局指出，涉案者起初還否認廢棄物是從場外進入，一直說是工區內原本的廢棄物，但因民眾指證歷歷，加上周邊路口監視器也清楚攝下影像，3名涉案人終於坦承犯案，但強調是個人所為，與南大附中及施工發包廠商無關。

立委陳亭妃及台南市議員陳秋萍獲報，16日也前往南大附中工地會勘，怒批廠商挑戰公權力置學生安全於不顧，絕不能容忍，要求校方一定要依法究責。

陳亭妃表示，南大附中興建太陽能光電基樁，預定施工期間從5月6日至12月30日，由於未與地方溝通說明，曾經引發居民反彈；之後校方、廠商與地方取得先停工並辦說明會的共識。但日前卻有居民發現，廠商在工地偷挖洞並埋廢棄物，第一時間廠商還聲稱只是埋工地中的磚塊、垃圾，但被揭發廢棄物是從工地外運入，根據檢舉影片，看得出怪手正將小貨車上的廢棄物，挖入先前已挖好的地洞中，小貨車周遭還有2名工人，協助將怪手無法剷進洞中的廢棄物倒入，行徑十分誇張。

陳秋萍指出，影片曝光後，她具名檢舉請市府環保局到場察看，廠商一度謊稱是將工地內的磚塊與垃圾埋入，但經追查更多事證後，發現竟是將校外廢棄物運入。

廠商代表鍾先生則喊冤說，傾倒廢棄物是下游包商所為，他們並不知情，也是被害人，目前相關人員已被移送檢方偵辦，他們一定會負起責任配合檢方調查。

南大附中實習處主任蘇正任強調，學生實習的地方絕不容許傾埋廢棄物，目前傾倒的廢棄物已挖除，並請廠商改善缺失加強工地的監控管理，以及依法追究廠商的責任。