國民黨有關七大工業國集團（G7）聯合聲明提及台海和平穩定重要性的相關評論，民進黨認為，國民黨的發言昧於現實、持續自我感覺良好，只會顯露出國民黨對國際整體情勢的嚴重脫節與無知程度，徒留眾人笑柄。

民進黨指出，馬政府時期就執意堅持「九二共識」，幻想能經由中國走向世界的做法，換來的就是把台灣鎖進「一中框架」內，使台灣的民主自由受到侵蝕，也讓台灣的主權一點一滴流逝，增加國際社會對台灣主流民意的誤判風險。所幸，這樣的策略已經被台灣人民用選票否決。

民進黨表示，2016年蔡英文政府上台以來，與理念相近國家共同致力於維持區域穩定及和平，各國咸認為台灣並非區域穩定的破壞者；反觀中國除以軍機軍艦頻繁擾台外，亦多次侵擾日本、菲律賓、馬來西亞、南韓、越南等國，誰才是區域和平的威脅者不言而喻。

民進黨指出，從近期G7聯合聲明、北大西洋公約組織領袖峰會聯合公報及民主夥伴們的相關會談，可看出全世界都在擴大警惕中共對台灣跟世界的威脅、關切中共當局戕害人權的惡劣行徑。唯獨國民黨，始終停留在「九二共識」和平幻影中，無視中國侵擾周邊國家之事實，對國際情勢錯誤詮釋、自我超譯，充滿了中國式的阿Q精神。

民進黨表示，中共當局不斷文攻武嚇台灣人民、打壓台灣國際空間，甚至在台灣疫情升溫時「趁疫擾台」、不斷試圖破壞台灣自由民主體制的作為，已引發舉世關注，並一再提出警告。面對最新情勢，「眾人皆醒唯有國民黨獨醉」。呼籲國民黨，應正視當今台灣與國際社會主流意見，趁早從對中共的虛幻認知中覺醒。