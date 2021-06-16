大陸作為虛擬貨幣大國，逾半數的挖擴活動都在大陸，但在受到北京當局打擊後，掀起一場被幣圈稱之為「幣圈大遷徙」的事件，而目前這場遷徙還在持續，有專家表示，在未來的幾個月內，將會看到重大的轉變，美國德州將成為虛擬貨幣的新重鎮。

大陸人行日前重申對虛擬貨幣的炒作交易行為，禁止虛擬貨幣於市場上流通，並呼籲金融機構、支付機構不得採用虛擬貨幣為商品定價或交易服務，且不得為客戶提供虛擬貨幣交易、結算或抵押等服務。

《CNBC》報導，根據以往數據顯示，全球有約65%至75%的比特幣挖礦活動在大陸進行，主要集中在新疆、內蒙古、四川和雲南等四個省份；讓這些礦工趨之若鶩前往的原因，主要是四川和雲南的水力發電讓他們成為再生能源的聖地，而新疆和內蒙古為燃煤發電的重鎮。

挖礦是一項需要高運算能力的活動，過程極為耗能，這也是目前最為人詬病的原因之一；在選擇採礦的地方時，電力的供應無疑是礦工們最顧慮的一項，除此之外，該地區的領導人是否支持虛擬貨幣也是至關重要的。

據報導指出，內蒙古的礦工已經開始爆出遷徙潮，由於未能達到北京為因應氣候變遷所設的目標，該省領導認為是虛擬貨幣開採過於耗能，因此要求挖礦活動在兩個月內撤離。

虛擬貨幣交易所Gemini工程師Brandon Arvanaghi表示，在未來幾個月內，將會看到一個巨大的轉變，「德州州長Greg Abbott一直都支持推動幣圈挖礦活動，將成為美國真正的產業」。

美國德州有全世界最低的電費，並且再生能源的比重將隨著時間不斷成長，截至2019年，有20%的電力為風力發電，也可自行讓客戶自選電力供應商，最為重要的是德州州長非常支持挖礦活動，對礦工有著致命的吸引力。