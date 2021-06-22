大陸對虛擬貨幣打擊力道漸增，繼內蒙古後，另一幣圈重鎮四川所有挖礦機器大規模中斷，比特幣價格再度跳水；CNBC知名財經主持人克萊姆（Jim Cramer）日前透露，自己已經將所有比特幣全數出清，因為比特幣結構性的改變，已經漲不回去了。

全球有超過一半的比特幣挖礦活動集中於大陸進行，其中又以新疆、內蒙古、雲南和四川等四個省份為重鎮，主要是發電等再生能源的優勢，吸引礦工趨之若鶩。

然而，內蒙古省領導上周要求挖礦活動於2個月內撤離，原因是虛擬貨幣的開採太過耗能，導致氣候變遷發展目標未達標；而如今，繼內蒙古後，另一幣圈重鎮四川，於20日凌晨所有含比特幣在內的虛擬貨幣被大規模斷電，導致來不及轉移陣地的礦工們遭逢重挫。

受四川大規模停電影響，幣圈礦工損失慘重，比特幣價格大跳水，周二（22日）每枚報價一度跌至近31000美元；截至22日台北時間16點24分，比特幣價格下跌827.9美元或2.51%，暫報 32212.1美元。

《CNBC》報導，知名財經主持人克萊姆在節目上透露，「已經將手中的比特幣全數出清，因為已經漲不回去了」；克萊姆表示，主要是因為大陸加重對虛擬貨幣打擊力道，以及勒贖軟體開始使用虛擬貨幣進行交易，迫使美國監管機構可能對其出手。

克萊姆認為，勒贖軟體在美國已經超出管控範圍，懷疑先前遭駭的美國最大輸油公司「殖民管線（Colonial Pipeline）」，可能不是第一家採用比特幣支付給勒贖軟體贖金的公司，因此他認為美國司法部門、聯邦調查局（FBI）、財政部和美國聯準會（Fed）等政府機關，將會針對此事出手，意味著虛擬貨幣將會進一步被限縮。

眼看近期比特幣利空不斷，價格震盪劇烈，4萬美元關卡難站穩，克萊姆就上述所言總結，「這代表著，比特幣發生結構性的改變，已經回不去原本的價格了」。