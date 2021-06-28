我應邀為電台錄節目，每星期五播出一次。已經錄了90多集。這家Needs電台是一個對全球華人廣播的電台。負責為我錄音的一位小姐，台大畢業，年輕漂亮能幹，頭腦清楚又極富愛心，夫妻倆都在電台無薪全職工作。

我剛好認識她的公公，常在她公公面前讚美他的媳婦，她公公說：「我兒子賺到了，賺很多！」我多次轉述給這位小姐聽，這位小姐都笑咪咪的，高興好半天。

你的婚姻賺很多嗎？

各位好朋友，你跟你的另一半，結婚可能很久了。你有賺到了，甚至賺很多的感覺嗎？如果有，恭喜你，你的婚姻一定是很幸福的。如果還沒有這種感覺，還來得及，趕快製造婚姻的盈餘，讓對方感到「賺很多！」

有對老夫妻，兒孫滿堂，但卻經常吵架，勸也沒有用。及至有一天老爸腎衰竭厲害，必須換腎，才得活命。在一腎難求下，妻子決定捐腎，救丈夫一命，夫妻從此恩愛不已。丈夫說，我真罪過，妻子這樣愛我願為我捨命，說著就黯然淚下。他賺到了，賺很多！

有位開五金行店的老闆，白手起家，店愈開愈大。不幸罹患肺腺癌，人難過得好像癱了一樣。但妻子很厲害，一手承擔起五金行的業務，有條不紊，丈夫對妻子說有妳真好，我這輩子娶妳作老婆，我賺到了，賺很多！

我是個績優股！

我和妻子蘇老師結婚58年，我們是成大同學。畢業時她是全校第一名，人長得漂亮，被非正式的評為是校花，娶到她當然賺很多。

她父親是台大教授，家父是上尉小文職軍官，家住違章建築。結婚行完婚禮，岳母送蘇老師來我家，看到一間連廁所都沒有的洞房，回去後大哭一場，嫁到這樣人家虧大了！

可是她為什麼會嫁呢？因為當時我是績優股。成大畢業時表現優異，考上政府在台灣第一次舉辦的關務人員特考及中央銀行特考。海關及央行在當時都是人人羨慕的就業單位。之後我考上高考及政大財政研究所。

我任公職，也一帆風順，並擔任財政部長。岳父母大概可以放心了。這是人之常情，那家父母不是牽腸掛肚的看著自己孩子一生的婚姻呢？

祝福大家都賺很多！

我和蘇老師結婚58年，沒有孩子是無子西瓜。58年中，小爭吵，冷戰幾天是有的，但從未動過手，我們從未打過對方一巴掌。現在年過80，蘇老師有輕微失智症及肌少症。她對我的依賴日重，我現在每天，處處時時都會想到她。

為了她，我更加注意健康，我要運動，因為我必須身體好，她才有依靠。我和蘇老師的婚姻，彼此都賺到了，而且賺很多。

真是盼望各位好朋友，努力照顧、善待自己的終身伴侶，要彼此都賺很多才行！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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