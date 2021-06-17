國內疫情升溫，對於坊間傳出有旅行社籌組「疫苗團」赴美、政府禁止民眾出國打疫苗，交通部觀光局澄清，並未禁止民眾出國打疫苗，旅行社仍可提供代訂機票及住宿服務，僅考量群聚因素而規定旅行社暫停組團出國，且目前並無組團赴國外打疫苗情事

觀光局表示，中央流行疫情指揮中心去年因應全球疫情爆發，已將提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，考量旅行社組團旅遊為團進團出，恐有群聚之虞，故配合國際疫情狀況研判及邊際風險管制措施，自去年3月19日起公告暫停旅行社組團赴國外旅遊。

觀光局澄清，目前僅暫停旅行業組團赴國外旅遊，若民眾有赴國外需求，旅行社仍可經營旅客代訂機票或國外住宿服務，強調並未禁止民眾出國打疫苗。同時，經查目前旅行業者僅提供代訂機票及住宿服務，並無組團前往國外打疫苗情事。

觀光局亦再次呼籲旅行業應配合政府防疫政策，在指揮中心未解除全球旅遊疫情建議第三級「警告」前，請旅行社遵守相關規定，共同落實防疫作為。觀光局除予以適當紓困補貼外，亦將持續配合指揮中心宣布的邊境管制情況，適時因應調整相關措施。

旅遊業者表示，確有接獲客戶規畫赴美打疫苗，詢問預訂來回機票及長期住宿，對此可提供機票及住宿代訂服務。但暫停組團出國規定尚未解除，且非醫療院所不得有招攬醫療行為，加上旅程間染疫、施打後副作用等諸多風險，現階段籌組「疫苗團」基本上不可行。