今天在大聯盟場上洋基以3：2險勝藍鳥，此戰他們派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，他也不負眾望繳出好表現，總計投了8局被敲4支安打失2分，送出4次三振和1次保送，自責分率依舊維持夠水準的2.31，目前總戰績是8勝3敗，89.2局能飆出117次三振，每局被上壘率0.85。
今天洋基首局就得分，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出一支右外野方向高飛犧牲打，送隊友勒瑪修(DJ LeMahieu)回本壘得分，不過藍鳥在下半局馬上反攻，西曼(Marcus Semien)在一壞球狀況下打出右外野方向陽春炮，比分回到1：1平手局面。
而雙方一直到了第5局才有攻勢，畢吉歐(Cavan Biggio)從寇爾手中再敲出一支左外野陽春炮，讓寇爾頓時陷入麻煩，因為他本季的挨轟率確實較高，不過在剩下3局比賽他都成功守住沒有再失分了，這也是他厲害的地方，往往都能壓制住對方氣勢。
到了第7局洋基開始支援火力，捕手桑契斯(Gary Sanchez)在1好3壞情況下揮出左外野方向2分炮，比數瞬間逆轉成3：2，也讓寇爾重新擁有勝投機會，而他也把握住成功守下第7、8局功成身退。最後第9局洋基派出終結者「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)上場關門。
但今天查普曼一上場仍處於低迷狀態，馬上被小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)揮出安打上壘，接著赫南德茲(Teoscar Hernandez)再補上一支長打讓小葛瑞洛上到三壘，眼看查普曼就要失分，好在下一球他投出三振，然後接到打者的球先傳本壘牽制小葛瑞洛，捕手趁他來不及回三壘快速傳球讓他出局。
瞬間查普曼拿到兩個出局數，三壘跑者出局讓他壓力減輕了不少，最後跟小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr)纏鬥到2好2壞，讓他擊出中外野飛球被接殺，有驚無險拿下這局，也順利獲得救援成功，自責分率降到1.78，賽後他跟寇爾擊掌致意，兩人合力拿下了這場比賽。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。