藍鳥與金鶯20日的雙鳥之戰爆發板凳清空的衝突，藍鳥先發投手馬諾亞(Alek Manoah)不慎在第5局砸中金鶯打者法蘭柯(Maikel Franco)的肩膀。法蘭柯對著投手丘講了幾個字，從嘴型也看不出說了什麼，但馬諾亞顯然很不高興，雙手一攤走向法蘭柯，兩隊人馬趕緊從休息室衝出來。此時出現一個爆笑的鏡頭，藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)居然在混戰之中把金鶯游擊手蓋爾維斯(Freddy Galvis)直接「抬出場」。

蓋爾維斯好歹也是80多公斤的猛男，但是在人群中從背後被小葛瑞洛架住，腳不沾地被抬到界外區，小葛瑞洛請他冷靜一下。見識到小葛瑞洛的蠻力之後，兩隊終於沒有打架。

4局下，藍鳥先發投手馬諾亞連挨兩支全壘打，投手丘會議後，他第一球就砸中了法蘭科。馬諾亞此舉可能被認為是報復性的觸身球，主審開完會議之後，一壘審揮手將馬諾亞驅逐出場。

天使隊大谷翔平同日揮出個人第22轟，不過小葛瑞洛首局上就開炮，仍以個人23轟、59打點暫居美聯雙冠王。小葛瑞洛此戰5打數2安打，打擊率0.337被太空人布蘭特利(Michael Brantley)些微超越。

雖然先發投手馬諾亞遭驅逐，落後的藍鳥依然奮勇作戰，在9局上猛灌6分，包括小葛瑞洛2分打點的二壘打，一口氣追平、逆轉打敗金鶯。大谷翔平雖然厲害，但小葛瑞洛的美聯MVP呼聲也很高，要看他能否把雙冠王頭銜保持下去。