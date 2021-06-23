今天是奧運棒球3搶1資格賽開賽第一天，比賽於墨西哥進行，原本由台灣所舉辦的比賽因疫情轉移陣地，中華隊、大陸、澳洲也因擔憂疫情而選擇退賽，一瞬間6搶1資格賽瞬間變3隊，僅剩多明尼加、委內瑞拉、荷蘭參賽，爭取一張東京奧運門票。

今天委內瑞拉第一戰就碰上多明尼加，多明尼加最後以10：7獲勝。此戰多明尼加擁有「​牛奶小子」卡布瑞拉(Melky Cabrera)坐鎮，強棒包提斯塔(Jose Bautista)則在美洲盃資格賽後遭到撤換，無緣這次3搶1，相當可惜。這場比賽雙方上演打擊大秀，從比賽一開始就有攻勢。

兩隊在前兩局都有得分，暫時以2：2平手，多明尼加前大聯盟球員法蘭西斯柯(Juan Francisco)1局先攻下1分打點，隨後委內瑞拉阿瑪瑞斯塔(​Alexi Amarista)轟陽春炮回敬，2局上格里斯(Diego Goris)馬上用全壘打再討回領先，不過2局下半帕爾瑪(Alexander Palma)再開轟，兩隊上演互轟大秀。

而委內瑞拉其實一直都有攻勢，他們從首局到第7局每局都拿下1分，但這樣還不足以贏球，因為多明尼加在第5局和第7局各攻下3分、5分，帶給對手重傷害，其中第5局當家球星卡布瑞拉也貢獻了1分打點，第7局多明尼加則靠3支全壘打就灌進4分。

最後8、9局兩隊都撐過去沒再失分，終場多明尼加就以10：7獲勝，此戰馬瑞尼茲(Jhan Marinez)成功拿下勝投，他投了1.2局失1分送出3次三振，沒有保送，打擊方面卡布瑞拉5打數1安打貢獻1分打點，法蘭西斯柯5打數3安打貢獻5分打點，其中有1支全壘打。