因聯邦公開市場委員會(FOMC)提高通膨預期，並暗示可能2023年升息，且聯準會(Fed)對下半年經濟前景表示樂觀，大幅削弱避險需求，令金價重挫近2%，而白金跌逾1%，白銀、鈀金則跌逾2%；截至台北時間6月17日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌36.8美元，報每盎司1824.6美元。

7月白銀下跌0.597美元，報每盎司27.215美元。

7月白金下跌14.8美元，報每盎司1127.1美元。

9月鈀金下跌63.8美元，報每盎司2773美元。(商品行情網)