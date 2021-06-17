你是習慣佩帶智慧手錶、智慧手環的人嗎？那麼或許你對於自身的健康頗為在意，並且期待透過科技產品的協助，能進一步維持甚至提升你的健康。如果你是蘋果（Apple）產品的愛用者，下一個階段或許你配戴的AirPods也將在維護你健康的方面出一份力。

如果你記憶猶新，蘋果在WWDC21(蘋果全球開發者大會)中，宣布針對「健康」app推出全新的步行穩定性功能（Walking steadiness）。根據蘋果技術副總裁（VP of technology）Kevin Lynch在受訪中的分享，他指出步行穩定性功能，不僅依靠iPhone以及Apple Watch獨立運作下所測得的數據，更是兩者所搭載的感測器所測得資訊融合、分析之後的結果。而能達成此功能，也與得力於蘋果軟硬體整合的生態系特色。

蘋果技術副總裁（VP of technology）Kevin Lynch。（摘自WWDC21 Keynote直播）

在這一次針對健康領域的訪問中，《TechCrunch》記者Darrell Etherington詢問說，如果也將AirPods納入（感測器整合sensor fusion）功能中考量，會有哪樣的結果？也就是試著詢問AirPods當中所搭載的感測器所測得的資料，有沒有可能也能與iPhone、Apple Watch感測器所測得的資料進行整合性運用與分析時，Kevin Lynch回應「目前我們已經在跨裝置中運用sensor fusion的做法，而我想這充滿了各樣的可能性。」

以Kevin Lynch的回應來說，就是暗示AirPods當中可能會進一步搭載更多與健康監測相關的感測器，並有機會將所測得的資料，合併iPhone、Apple Watch所測得的資料一併分析運用的可能性。而他的回應跟天風國際分析師郭明錤、彭博社曾經的預測都很接近。分析師郭明錤曾指出蘋果確實有意在AirPods中加入更多與健康相關的感測器；而Mark Gurman則是預測2022年有望推出的第二代AirPods Pro將會搭載升級的感測功能，能在健身過程中追蹤更多資訊。

而針對AirPods新品，分析師郭明錤先前曾預測蘋果預計在2021年Q3推出AirPods新品。根據先前曝光的諜照，這一代新品在造型上融合了AirPods以及AirPods Pro，耳機採用半入耳式設計，舒適度較佳可長期配戴，但很可能因此缺失主動降噪功能；耳機柄縮短，更接近AirPods Pro。而彭博社則是預測，第二代AirPods Pro預計會在2022年才推出。