TrendForce研究顯示，2021年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩，加上受惠於華為釋出的部分高階手機市占缺口，可望帶動蘋果今年下半年新機的銷售表現，全年生產總數將再次回到2億支水準、達2.23億支，年增約12.3%。

儘管目前全球晶圓代工產能吃緊，可能壓抑蘋果成長力道，但TrendForce對於後勢發展仍維持審慎樂觀看法。

蘋果預計今年9月公布新一代iPhone系列（正式名稱未公布），TrendForce從市場最關注的新機外觀及定價分析，外觀較顯著改變為螢幕頂端的感應器區域將縮小，其餘以優化既有功能為主，可視為上一代iPhone 12系列的延伸機種。

由於今年iPhone新機外觀造型變化不大，TrendForce認為，蘋果極有可能延續2020年的積極定價策略，以提升消費者購買意願，進一步維繫高階機種市占。儘管部分零組件價格調漲，但考量手機銷售力道將帶動周邊服務市場的營收成長，今年iPhone新機基本定價仍可能與去年持平。

今年iPhone新機重點零組件例如處理器、顯示器、記憶體、鏡頭等皆有部分可能升級，TrendForce認為，處理器將升級為A15，採用台積電5nm＋製程；顯示器皆為可撓性有機發光二極體（AMOLED）搭配On-cell觸控技術，且其中2款Pro系列螢幕更新率將升級至120Hz。

考量基本定價與價格級距，TrendForce預估，今年iPhone新機記憶體容量維持去年相同容量的可能性較大。鏡頭部分，4款新機主鏡頭都將加入感測器位移技術，其中Pro系列的超廣角鏡頭除升級為6片式鏡頭之外，也納入自動對焦功能；光學雷達（LiDAR）技術僅有Pro 系列搭載。

整體而言，TrendForce預估今年蘋果新機將占生產總量約39%，全數搭載5G通訊模組，蘋果5G手機於自家生產總量占比將自去年的39%升高至今年75%。有鑑於上一代iPhone 12 mini的市場銷售不如預期，且提前於今年第2季停產，TrendForce預估新一代iPhone系列仍將以其他3款機種為銷售重心。（編輯：楊凱翔）1100621