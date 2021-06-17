美聯準會（Fed）利率政策維持每月買債計畫，惟大幅提高通膨與經濟成長預期，過半委員預測2023年底前可能升息2次。Fed鷹派訊息致美股齊收黑，拖累台指期17日以169點開跌、一度大跌200點，加權指數也一度大跌逾150點，所幸拉抬力道不弱，目前台指期跌點收斂為約56點，加權指數跌點收斂為約40點，暫報17,262點。

台股權值龍頭台積電16日股價收在605元，17日除息2.5元，證交所估計將影響加權指數21.33點。台積電填息之路市場高度矚目，目前股價力守600元大關，成交量約1.3萬張，相較5日均量2.3萬張約一半。

近期電子與運輸股成交比重受關注，目前上市電子股成交比重約39％，上市運輸股成交比重約42％，但觀察貨櫃三雄長榮、陽明、萬海目前股價表現，上攻力道放緩、成交量也有日減跡象，不過，如志信、中櫃、台驊投控、榮運等目前皆衝上漲停，另外，如四維航、裕民、新興、慧洋-KY等漲幅逾4％。