證券分析師陳杰瑞表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席美國會聽證會，持續釋放偏鴿派的言論，加上比特幣回神重返3.2 萬美元大關，區塊鏈類股止跌，科技股強勁上攻，帶動那斯達克指數收盤締歷史新猷。

激勵台股23日在科技股領軍下，大漲261.16點，收在17336.71點，雖重新站回所有均線之上，惟成交量稍嫌不足，且日KD指標尚未交叉向上，建議暫時多觀望一日，若台股24日能持續上攻，日KD交叉向上後，才是較安全的作多時間點。

台股目前展望仍樂觀，主因為盤面表現兩極，台積電、聯發科等大型權值股表現亮眼，惟盤面上的原主流航運股全軍覆沒，萬海、長榮、陽明、慧洋-KY、裕民全數亮燈跌停，故大盤23日雖加權指數表現亮眼，但內容差強人意，不排除是由於周選擇權結算的拉抬。

個股方面，本周納入投資組合的強茂，二極體部分產品第二季調漲報價10～20％，第三季部分產品將三度調漲報價，股價再走高。

選股方面，投資人仍可持續留意盤面強勢族群，包括IC設計、被動元件以及矽晶圓族群等。