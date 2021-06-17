歐盟執委會發言人指出，由於安全考量，在千萬劑疫苗在歐洲遭禁止使用後，預計嬌生(Johnson & Johnson)在第二季無法達成其新冠疫苗供應目標。

儘管歐洲主要依靠輝瑞/BNT疫苗的供應，但此一挫折可能導致歐盟疫苗接種進度再度受阻。

歐洲藥物局(EMA)上周表示，作為預防措施，嬌生在美國一家工廠生產和送往歐洲的疫苗，將禁止在歐洲使用。此前，該處工廠生產的AZ疫苗，其使用的物質受到汙染。

EMA表示，在作出決定之後，歐盟總計禁止了1700萬劑疫苗。

歐盟衛生部發言人Stefan De Keersmaecker表示，嬌生預計在本季將無法交付目標預定的5500萬劑。歐盟總計對嬌生下訂2億劑疫苗；而嬌生至今已交付1200萬劑的單劑疫苗，其中有約一半已經注射使用。

歐盟拒絕透露，嬌生第二季實際將交付多少疫苗。但是儘管此一延誤，歐盟仍有信心在今夏為歐盟七成成年人提供免疫目標。

EMA指出，要求嬌生處置其可能受損的疫苗，此並不在其職責範圍內，但EMA對嬌生建議，如果嬌生決定對廢棄的疫苗轉移到其他市場，嬌生必須對潛在買家在有關品質問題保持透明度。