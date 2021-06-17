高雄市六龜分局1名51歲員警15日下午注射疫苗之後，隔日晚間出現發燒嘔吐情形，被家人緊急送至義大醫院治療，據悉診斷後為輕微腦出血。（翻攝自臉書）

高雄市六龜警分局51歲管姓員警，15日打完AZ疫苗後，出現發燒及嘔吐等不適症狀，經家人發現後，立即將他送往義大醫院急診，醫師檢查出有輕微腦出血，經救治後意識清楚無生命危險，是否與施打AZ疫苗有關，仍需進一步調查釐清，六龜分局也證實此事，強調該員目前身體狀況穩定。

六龜分局表示，管姓員警是在六龜分局擔任民防組內勤工作，15日下午4時前往左營區高雄巨蛋施打AZ疫苗後，就直接返家，沒想到晚間就出現發燒、頭痛及嘔吐現象，16日就向分局請假未上班，未料症狀持續一直沒改善，晚間由太太通知救護車送往義大醫院急診室，經急診室醫師救治後，目前身體狀況穩定，人至今仍在急診室等候進入普通病房做，進一步治療。

六龜分局指出，管姓員警平日身體還算健康，但有長期性僵直脊椎炎，為何會發生這種事，同仁也不解，是否和AZ疫苗有關，或是個人身體因素，現在交由醫院做進一步專業調查判斷。