各地陸續傳出接種疫苗後猝逝的案件，新竹縣一名90多歲的婦人，6月15日接種疫苗後，不幸於16日過世，家屬不打算申請「預防接種受害救濟」，縣府也將前往關懷，也因該名婦人符合14天內接種後猝逝的資格，縣府將發放10萬元慰問金。

據了解，這名90多歲的魏姓婦人住在竹北市，由於年紀符合，在6月15日就前往竹北市衛生所接種疫苗，未料接種後24小時就過世。她雖因年紀大行動不便、以輪椅代步，也有些慢性病史，但身體狀況一向良好，不知為何驟然離世。

新竹縣政府衛生局長殷東成23日在直播中表示，縣內並未接獲施打疫苗後嚴重不良反應的案例，不過有一例是90多歲高齡者在15日接種疫苗，23日不幸過世，衛生局也前往關懷，該案家署同樣不打算提出「預防接種受害救濟」。

殷東成也表示，高齡者接種疫苗意願略有提升，22日共有699人完成接種，23日亦有41名孕婦接種莫德納疫苗。