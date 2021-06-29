太平洋島國斐濟在去年沒有什麼新冠疫情，只有兩起染疫死亡病例，然而兩個月前，也遭到Delta變種病毒的侵襲，平均每天增加250起新病例，衛生系統面臨嚴重挑戰，經濟也受到重創。斐濟政府為失業人員提供農業轉行和失業救濟金，改行耕作來渡過危局。

美聯社報導，斐濟這個以白色沙灘、清澈海水和熱情好客而聞名的島國，幾乎一半的工作都與旅遊業有關，因此受到新冠疫情的衝擊也特別的大，政府一直不希望全境封鎖，部分原因就是試圖保護去年因國際旅遊業蕭條而萎縮 19%的經濟。

經營滅火器維修業務的喬治·伯納德 (George Bernard) 說：「目前市況非常糟糕，我很擔心已經回不到過往的生活，我只是想活下去。」

斐濟政府正在積極推動疫苗接種運動，但由於疫苗不安全的消息，使得接種率不易提升，目前不到 100 萬的人口中，約有 29% 已經接種了第一劑疫苗，僅有2%的人已經接種了完整的2劑疫苗。

每個人都活的很辛苦，納西婭·哈珊 (Nazia Hussain)在路邊賣菜，她將部分收益幫助在首都蘇瓦 (Suva) 的失業家人，但是她自己的生意也不算好，只能盡力幫忙。

她說：「我一直在努力賣菜，這樣我就可以存一些錢給家人買東西，但是生意清淡，人們的消費力有限。」

哈珊已接種疫苗，她相信更多人接種，能帶離大家離開困境。

斐濟政府為停工在家的民眾，準備了近 40000 包口糧，也允許人們領出原本的退休儲蓄金。

除此以外，下個月開始，斐濟政府提出一項新計劃：為失業者提供價值約 200 美元的耕作工具、種籽和農業準備金。

這是個農業輔導計劃，條件是，申請人必須將農業作為未來的全職。

斐濟目前的疫情已有 15 人死亡，近 7% 的受檢者呈現呈陽性，表明Delta病毒仍在繼續傳播。離斐濟最近的工業大國澳洲、紐西蘭，已派出醫療隊，提供斐濟疫苗與輕重症的治療工作。