中央公布第一批110萬劑莫德納疫苗分配原則，北市府宣布，6月30日、7月1日早上8時至下午5時，開放72歲以上長者及55歲以上原住民預約施打莫德納疫苗，接種地點有34家醫院、12家聯醫門診部及212家社區診所。

中央今說明第一批莫德納疫苗分配原則，110萬劑以各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構含矯正機關工作人員」尚未接種人數為優先。

其次為各縣市莫德納疫苗第1劑已分配數，配第2劑數目給縣市政府，第3則為各縣市65至74歲長者30％人口數，這110萬劑使用，就只有這3類。

台北市長柯文哲今天下午3時30分將主持防疫記者會說明疫苗預約，根據市府安排，6月30日、7月1日早上8時至下午5時，開放72歲以上長者及55歲以上原住民預約施打莫德納疫苗，預計從7月2日至5日間施打，接種地點包括34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所。

此外，北市批發市場專案疫苗施打，包括台北農產運銷公司、漁產、畜產、花卉及環南市場，截至29日下午2時，已完成1萬766人接種。