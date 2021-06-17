蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）今天將矛頭對準旨在約束美國科技巨頭權力的歐洲法規提案，聲稱這些研議中的法規恐對iPhone構成安全和隱私風險。

路透社報導，庫克首度針對「數位市場法」（Digital Markets Act）做出公開發言，他表示，法案有部分立意良善，但他擔心這會導致更多應用程式不透過蘋果的應用程式商店進行安裝，也就是所謂的側面加載（side-loading）。

數位市場法是主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）所提出。

庫克在法國最大的科技會議「科技萬歲」（VivaTech）上透過遠端發言：「我認為這不符合用戶的最佳利益，目前正在討論的數位市場法規定，將迫使iPhone進行側面加載。」

庫克說：「這將成應用程序安裝到iPhone的最終方式。」「它會破壞iPhone的安全性，以及我們在App Store建立的許多隱私措施、或是隱私侵犯標籤與應用程式追蹤透明度。」

本月稍早，歐盟議員史瓦布（Andreas Schwab）表示，他有意加強立法並將範圍縮小到僅針對谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、蘋果和臉書（Facebook ）這樣的大公司。史瓦布領導歐洲議會審查這項法規草案。

庫克說，蘋果將參與辯論並試圖找出可行的方法。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100617