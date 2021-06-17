IDC：今年陸智慧家居設備出貨量2.5億台 年增21.1％ 15:092021/06/17 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IDC預計大陸今年智慧家居設備出貨量2.5億台。（示意圖/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據界面新聞引述「IDC諮詢」微信公眾號6月17日消息，知名市場諮詢公司IDC發佈的《中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告，2021年第1季》顯示，2021年第1季大陸的智慧家居設備市場出貨量為4699萬台，年增率為27.7％。 此外，受到上游供應壓力預計將在今年內持續。因此IDC預計，2021年大陸智慧家居設備市場全年出貨量達到2.5億台、年增率21.1％。 美股收黑 台股開盤跌逾百點 台積電貼息開601元 高端跌逾5％ 《半導體》傳東京威力科創買6吋廠 旺宏：不評論、最快6月底定案 #IDC #智慧家居 #市場 #設備 #2021年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IC Insights 最新預測 暌違17年 類比IC再現漲價榮景 04:102021/06/17 財經要聞 連日陣雨大進補 南化水庫蓄水率突破8成 09:172021/06/17 生活 集邦：大尺寸驅動IC供應 吃緊到年底 04:102021/06/17 產業．科技 鴻海4.78億攻東歐智慧製造 04:102021/06/17 產業．科技 《半導體》聯發科全年獲利穩當 外資續讚、上看1280元 09:272021/06/17 財經 《電腦設備》艾訊攜手西克 強化機器視覺解決方案 10:182021/06/17 財經 iPhone＋5G機助攻 我國Q1智慧機進貨量 轉正成長 04:102021/06/17 產業．科技 疫情延燒 澳盛仍上調台灣經濟成長率 04:102021/06/17 財經要聞 《半導體》天鈺威風 上演15分鐘填息秀 09:442021/06/17 財經 《半導體》京鼎Q2續旺 營收再拚新高 11:092021/06/17 財經 上市櫃第一季大陸收益 暴增286％ 04:102021/06/17 財經要聞 兩岸熱門新聞 俄美會就不打核戰發聯合聲明 陸外交部：歡迎 - 兩岸 台大教授火速飛上海「迫不及待要打大陸疫苗」 - 兩岸 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 - 兩岸 上海復旦為被殺書記募款 網友反欲捐款行兇教師 - 兩岸 - 中央社 神舟十二號載人飛船發射升空 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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