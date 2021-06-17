根據界面新聞引述「IDC諮詢」微信公眾號6月17日消息，知名市場諮詢公司IDC發佈的《中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告，2021年第1季》顯示，2021年第1季大陸的智慧家居設備市場出貨量為4699萬台，年增率為27.7％。

此外，受到上游供應壓力預計將在今年內持續。因此IDC預計，2021年大陸智慧家居設備市場全年出貨量達到2.5億台、年增率21.1％。