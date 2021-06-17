台灣確診病例數雖然降溫，但中央尚未決定是否將三級警戒降級。新保(9925)指出，疫情嚴峻使得公司旗下的多人「溫測人臉卡機」以及「TOCC智慧防疫實聯系統」詢問度大增，而保全人員需面對群眾，染疫風險相對來說比較高，公司的第一線服務同仁配發護目鏡、酒精、手套、防護面罩及防護衣；如需前往通報確診足跡熱區時，則需確實穿戴全套隔離衣等配備。

為提供客戶更好的保全服務與智慧生活並配合防疫日常化，透過資源整合，結合AI學習、人臉辨識、體溫量測與出勤打卡等功能，新保發展出多人「溫測人臉卡機」可快速且有效追朔人員狀況，亦免去人工檢測交叉感染風險，優化企業流程同時提升作業效率。另外，新保「TOCC智慧防疫實聯系統」透過健保卡或身分證插入兼配合政府實名制，達到後台報表追蹤同時替前線醫護人員把關。

新保指出，第一線服務同仁進出客戶標的前後，亦需使用酒精消毒鞋底，交班時用酒精消毒擦拭勤務車內，執勤後確實洗手消毒並注意衛生，以守護第一線服務同仁與客戶的安全與健康。

新保強調，無論是否是第一線的保全人員，全體同仁也都加強自主健康管理。除居家辦公的同仁，異地辦公及第一線服務所有同仁每日進入辦公領域前，需徹底執行體溫量測與酒精消毒，完成後於同仁手臂上張貼有色貼紙，各事業群及關係企業間或勤務、業務與客戶的聯繫皆改以電話、視訊等方式進行。