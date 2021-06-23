金門溪邊海水浴場，防疫期間竟在今天發生溺水事件，縣消防局據報火速出動2艇4車12人，將落海的吳姓男子救援上岸。（金門縣消防局提供）

金門溪邊海水浴場，防疫期間竟在今天發生溺水事件，縣消防局據報火速出動2艇4車12人，將落海的吳姓男子救援上岸。（金門縣消防局提供）

平日少有人去的金門溪邊海水浴場，防疫期間竟在今天發生溺水事件，縣消防局據報火速出動2艇4車12人，將落海的吳姓男子救援上岸，所幸只有失溫並無大礙，落水原因由相關單位調查處理中。

今天下午，金湖鎮年約50多歲的郭姓男子在溪邊海水浴場落海，金門縣消防局在15時49分獲報後，立即由第2大隊轄下的金沙、金湖分隊出動2艘救生艇，配合4車12人趕到現場。

在第2大隊長陳參奇的坐鎮指揮下，救援小組根據岸邊發現的1雙鞋子，火速確認離岸100餘公尺，載浮載沉的目標，在湧浪翻滾下迅速下海，5分鐘內即將溺水者救援上岸，還好只有失溫現象，緊急給予保溫和清除嘔吐物，並在正壓輔助呼吸後送往金門醫院，所幸意識清楚沒有大礙。

王世祿局長肯定同仁平日訓練有素，臨機應變處理得宜，也提醒民眾注意水域安全，尤其目前全國疫情3級警戒期間，更應減少外出，平安在家最好。